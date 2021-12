Burak Elmas: Popüler olmak, dönemsel olarak alkışlanma niyetimiz yok

AA 23 Aralık 2021 Perşembe 16:47 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 16:47

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından bu yıl 19. kez düzenlenen "Sarı Kırmızı Kareler" fotoğraf ve video yarışmasının ödül töreni yapıldı.

Nef Stadı'nda bulunan Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ödül törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, GSYİAD Yönetim Kurulu üyeleri ve ödül alan basın mensupları katıldı.

Başkan Elmas, ödül töreni öncesinde 68 başvuru arasından seçilen 12 fotoğraftan oluşturulan sergiyi gezdi.

Törende Anadolu Ajansı foto muhabiri Mehmet Murat Önel'e mansiyon ödülü verildi.

Yarışmada Sözcü gazetesinden Hüseyin Çağlar birinci olurken, Milliyet gazetesinden Hüseyin Yavuz ikinci, Demirören Haber Ajansından Mesut Işık üçüncülüğü elde etti.

Galatasaray Kulübünden Ali Kemertaş, Akın Çeliktaş ve Fatma Erdoğan'ın yanı sıra Hürriyet gazetesinden Adem Kabayel, Depo Photos'tan Mahmut Burak Bürkük, İhlas Haber Ajansından Mehmet Şirin Topaloğlu, Fanatik gazetesinden Murat Akbaş ve Milli Gazete'den Uğur Şenpire'ye mansiyon ödülü takdim edildi.

Görüntü kategorisinde ise ilk 3 sırayı GSTV aldı. Biriciliği Ozan Moroğlu, ikinciliği Tarkan Buharalı, üçüncülüğü ise Erkan Gökçe ile Ali Zenler aldı.

BAŞKAN ELMAS

Başkan Burak Elmas, törende yaptığı konuşmada, yarışmada mansiyon ödülü verilen fotoğrafların bir takvim olarak yayımlanacağını belirterek, "Bu takvimin çok değerli bir proje olduğunu düşünüyorum. Bizler, sporcularımız ve teknik heyetlerimiz hep önde görünüyoruz. Arkada bu görüntüyü sağlayan, spor dallarının popüler olmasını sağlayan, doğru bilgileri doğru görsellerle kamuoyuna aktaran emekçiler var. Maalesef biz hep görünenleri tebrik etmeyi tercih ediyoruz. Görünmeyen, soğukta, karda ve sıcakta hizmet götürmeye çalışan emekçilerle ilgili hem teşekkür etmeyi hem de yaptıkları olumlu işleri takdir etmeyi ikinci plana atıyoruz. Arkadaşlarımızın verdiği emek Türk sporu adına çok önemli. Bu yarışmaya katılan ve ödül alan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Emekleri için Türk sporu ve Galatasaray adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Türkiye sporunun çok zorlu bir konjonktürden geçtiğine dikkati çeken Elmas, şunları kaydetti:

"Göreve gelirken ciddi bir mücadele verilmesi gerektiğini paylaşmıştık. Bu mücadeleyi verirken sporun hak ettiği gibi yönetilmesini istemeyen, Galatasaray'a geldiğimiz zaman da geçmişten gelen kavgaların bitmesini istemeyen, birleşmenin kutuplaşmayı engellediğini gören birçok kesimin karşı duracağını ve bunların da sesinin çok çıkacağını biliyorduk. Her alanda Galatasaray'ı hem bu spor ikliminin değişiminde, sporun doğru yönetilmesinde ve Galatasaray Kulübünün sürdürülebilir bir geleceğe yürümesinde ve en önemlisi bu yürüyüşü birlikte yapmasını istiyoruz. Ne kadar eleştiri olursa olsun, ne kadar kasıtlı bir şekilde bu hareket engellenmeye çalışılırsa çalışılsın bundan asla imtina etmeyeceğiz. Buraya Galatasaray'ın sürdürülebilir başarılarla dolu geleceğini kurmak ve Türk sporunun geleceğine de katkı yapmak için geldik. Burada popüler olmak, dönemsel olarak alkışlanma niyetimiz yok. Sessiz çoğunluk olarak kastettiğimiz Türk sporunun paydaşlarının daha sesli olmasını, doğruların arkasında olması, kutuplaşmalardan beslenen insanların ortada gözükür bırakmamasını rica ediyorum."

HATİPOĞLU: "TÜRK SPORUNDA FOTOĞRAF EMEKÇİLERİNİN SAYISI HER GEÇEN GÜN MAALESEF AZALIYOR"

İbrahim Hatipoğlu ise foto muhabirlerin ve çektiği fotoğrafların önemine değindi.

Yarışmaya katıla foto muhabiri sayısının her geçen yıl azaldığını dile getiren Hatipoğlu, "Türk sporunda fotoğraf emekçilerinin sayısı her geçen gün maalesef azalıyor. Bunun sıkıntılarını hissetmeye başladık. Daha önce bu yarışmamıza çok daha fazla foto muhabiri çok daha fazla fotoğrafla katılıyordu. Ancak her geçen sene bu alanda bir kayıp var. Fotoğraflar, çok önemli. Maçlardaki önemli anlar ölümsüzleştiriliyor. Bu yarışmaya katılan foto muhabirlerimize teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Dernek olarak Galatasaray Kulübüne destek vermeye devam ettiklerini aktaran Hatipoğlu, "Başkanımızın önderliğinde Galatasaray Kulübü önemli işler yapıyor. Biz de GSYİAD olarak her zaman kulübümüzün en önemli destekçilerinden biriyiz. Üzerimize düşen her şeyi yapmak için çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Tören, ödüllerin takdimi ve çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.