Burak Elmas resmen açıkladı! İşte Falcao'nun aldığı tazminat

15 Eylül 2021 Çarşamba 18:24 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 18:24

Galatasaray'da Radamel Falcao'ya fesih bedeli için 3 milyon euro ödendiği duyurdu.

Başkan Burak Elmas, bu sezon futbol takımının sporcu ücretlerinin 48.2 milyon Euro olduğunu ve sözleşmesi feshedilen Falcao'ya 3 milyon Euro fesih tazminatı ödeneceğini açıkladı.

Burak Elmas'ın açıklamaları şöyle;

"Önemli bir transfer sezonunu geride bıraktık. Galatasaray'ın 1 senelik yönetim takdiri için, 1 sene herkesi mutlu etmek için yapacak transferlere lüksü yok. Cesaret göstererek, ince eleyip sık dokuyarak, 1 dönemlik değil 4-5 sene düşünerek yaptık. Biz ve bu işin başında yer alacak teknik direktörümüz, birbirimizi anlayarak büyük bir cesaret gösterdik ve Galatasaray'da belki de ilk kez böyle bir transfer dönemi geçirdik."

"Galatasaray transfer döneminde eleştirildi, rakiplerimiz bizden çok daha fazla ve hesapsız transferler yapıyorlar, bunun nasıl olduğunun takdirini sizlere bırakıyorum. Falcao'ya fesih bedeli ne kadar ödendi? Bu sene bütçemiz 48.2M€'ya indi, geçen sene 61.5'ti. Önümüzdeki sene kadromuzda kiralık olmadığı için ve uzun vadeli kontratlar imzaladığımız için bu kadroyla 30 milyona inecek, Önümüzdeki sene baştan beri hedefimiz olan 35 milyon bütçeye düşmeyi düşünüyoruz"

"Tüm teknik direktörlerimiz son derece cuzi sözleşmelere imza attılar. Önümüzdeki sene için de hocamızla çalışıyoruz, Florya'da yapısından, organizasyon şemasına, görev tanımına kadar ciddi bir çalışma var. Bundan sonra 1 sene değil, 5 sene devam edecek kontrol mekanizmaları kurulmuş bir sistemi uygulayacağız Galatasaray'da."