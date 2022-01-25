Burak Elmas: Şu anda ben ne ibrayı ne de seçimi düşünüyorum

25 Ocak 2022 Salı 22:45 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 22:45

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, ibra ve seçim konusu için HaberTürk TV'de canlı yayında açıklamalarda bulundu.

"İBRAYI YA DA SEÇİMİ DÜŞÜNMÜYORUM"

İbra tehlikesi ve erken seçim görmediğini söyleyen Elmas, "Eleştiriler çok doğaldır, seçim istemek de öyle. Çok adaylı bir seçimden 41 oyla çıktık. Sonrasında da camiada herkesi içeri almak için büyük bir çaba gösterdik. Şu anda ben ne ibrayı ne de seçimi düşünüyorum. Camiamızın dinamikleri bellidir. Mart ayında olağan genel kurulu var. Üyelerimiz bizi nasıl seçtilerse kendi takdirleriyle de oylarıyla gerekli kararı alırlar. Buna da son derece saygı duyarım. Geçmişte olan bazı başkanlar gibi yapmam. İbra gibi bir tehlike görmüyorum, ibra edilmezsem giderim." dedi.

"ALKIŞLARLA GÖNDERİLEN YOK"

Başkanlık görevinin zorluğundan bahseden Burak Elmas, "Bu kadar zor bir dönemde bu işi yapıyoruz. Bu işi yapıp, alkışlarla gönderilen yok. Seba başkanın nasıl ayrıldığını biliyorsunuz. Ne kadar doğru şeyler yapabiliriz diye bakıyoruz. Bunları kimin bitirdiğinin hiç önemi yok. Bütün bu projelerin uzun bir ömrü var. Galatasaray'ın Bankalar Birliği anlaşmasını tehlike olarak görüyorum. Rahat davranamaz Galatasaray orada." şeklinde konuştu.

"İLK BORÇSUZ KULÜP OLABİLİRİZ"

Kulübün, borçsuz bir kulüp haline gelmesi için adımlar atıldığını söyleyen Galatasaray Başkanı, "Florya projesiyle Galatasaray'ın bütün borçlarını ödeyebiliriz. Detaylara girmek istemiyorum, bozmak isteyenler olabilir. Dursun Özbek'ten de bu konuda yardım istedik. Riva projesinde borçlu çıkabiliriz. Onu da halletmeye çalışıyoruz. Emlak Konut'la ilgili Dursun Özbek'ten yardım istedim, beraber gittik. Projelerimizi tamamlayabilirsek Galatasaray'ın, Türkiye'nin ilk borçsuz kulübü olma şansı var."