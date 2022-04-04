İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Nisan 2022 Pazartesi / 3 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7107
  • EURO
    16,2612
  • ALTIN
    909.222
  • BIST100
    2251.68
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Burak Elmas: Tamamen gerçek dışıdır, mahkemeye gitmeyeceğim
Spor

Burak Elmas: Tamamen gerçek dışıdır, mahkemeye gitmeyeceğim

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, seçim öncesi çıkan iddialar hakkında açıklama yaptı.

4 Nisan 2022 Pazartesi 00:34 - Güncelleme: 4 Nisan 2022 Pazartesi 00:34
ABONE OL

Galatasaray'ın mevcut başkanı Burak Elmas, ibrasızlık kararına karşılık mahkemeye başvuracağı yönündeki iddiaları yalanladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Burak Elmas, "Olağan Genel Kurul'da alınan karara karşı dava açtığımız haberi tamamen gerçek dışıdır. Bu tür asılsız haberleri servis etmeyi alışkanlık haline getiren ve iktidar hırsları ile Galatasaray'da kaos yaratanların aynı otelde buluşmaları da tesadüf değildir." ifadelerini kullandı.

Burak Elmas'ın bu açıklamalarının ardından, sarı-kırmızılıların mevcut başkanının seçimde aday olamayacağı, bir kez daha kesinleşmiş oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.