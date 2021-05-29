Burak Elmas'ın listesindeki Rezan Epözdemir'den 'Fatih Terim' kararı

DHA 29 Mayıs 2021 Cumartesi 17:51 - Güncelleme: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 17:51

Avukat Rezan Epözdemir, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sayın Burak Elmas'ın Galatasaray'ın yarınları, umutları ve geleceği için projeleri ve çalışma arkadaşları ile birlikte en doğru aday olduğu kanaatindeyim. Kendisi bana daha önce de benzer şekilde yönetim kurulunda görev almam için teklifte bulunmuştu. O günkü koşullarda şartlar olgunlaşmadığından, mesleki ve akademik çalışmalarım nedeniyle affımı istemiştim. Geldiğimiz noktada, Galatasaray'ın içerisinde bulunduğu koşullarda, sorumluluk almamız gerektiğinden bahisle Sayın Elmas'ın yönetime ilişkin önerisini kabul ettim. Şayet Galatasaray'ın vicdanı olan Galatasaraylılar bize teveccüh gösterirse, bir hukukçu olarak ben de bütün mesleki ve akademik birikimimle Galatasaray'ın başarısı için var gücümle çalışacağım.

Hoca benim çok kıymet verdiğim, benim için çok değerli olan bir ağabeyim. Hem kendisi hem de değerli ailesinin aynı zamanda uzun yıllardır avukatlığını yapıyorum. Fatih Terim, Galatasaray'ımızın yaşayan efsanesidir. Türk spor tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı spor adamıdır. Hayatını Galatasaray'a adamış, kulübümüze sayısız başarılar kazandırmıştır. Fatih hoca konumu gereği seçim sürecinde nötr olup, objektif ve tarafsızdır. Fatih hoca üzerinden bir okuma yapmak çok doğru değil, bu hem hocaya hem de benim hukuki ve mesleki birikimime ve geçmişime haksızlık olur. Neticede benim iş dünyasında, sanat ve spor dünyasında avukat olarak temsil ettiğim birçok önemli kurum ve kişi var. Vekilliğini yaptığım kamuoyuna da mal olmuş birçok sosyal sorumluluk projesi var, benim tercihlerimin bu kurum ve kimselere teşmil etmesi çok da hakkaniyetli olmaz.

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğine aday olmam ve Galatasaray'ın efsanesi olan Sayın Fatih Terim'in bu süreçteki tarafsızlık algısına zarar vermemek adına, kendisinin hassasiyetlerini de gözeterek meslek etiği, meslek ilke ve kuralları uyarınca vekilliğinden ayrıldığımı kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunarım."