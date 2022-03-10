Burak Elmas'tan Barcelona maçı açıklaması: Beklentimiz kazanmak

10 Mart 2022 Perşembe 18:29 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 18:29

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Barcelona ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı öncesi rakip kulüp başkan Joan Laporta ile yemekte bir araya geldi ve ardından konuştu.

"SONUNDA KAZANAN BİZ OLURUZ"

"Barcelona bizim gibi özel bir kulüp. İki kulübün de çok köklü tarihi var. Çok güzel bir yemek oldu. Umarım bu akşam da çok güzel bir maç olur. Sonunda da kazanan biz oluruz."

"BİZ DE BİR KULÜPTEN FAZLASIYIZ"

"Galatasaray'ın tarihini Barcelonalılara anlattık. Onların mottosu 'Bir kulüpten fazlası'; Galatasaray'ın da bir kulüpten çok daha fazlası olduğunu, bir kültür yuvası olduğunu anlattık. Daha iyi tanıma fırsatı buldular."

"BEKLENTİMİZ KAZANMAK"

"Heyecanlıyız. İnşallah iyi bir maç olur. Ekibimiz güzelce hazırlandı. Her şeyin iyisi olur. Beklentimiz Galatasaray'ın hep kazanması; başka bir beklentimiz yok."

"ONLAR DA YENİ YAPILANMA İÇERİSİNDE"

"Maça dair konuştuk. Sohbet ettik. Birbirimize başarılar diledik. Onlar da yeni bir yapılanma içerisinde."