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Spor

Burak Elmas'tan Fatih Terim açıklaması: İddialar gerçek dışıdır

Galatasaray'da başkan Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim ve yönetim kurulu üyeleriyle ilgili iddialar hakkında açıklama yaptı.

4 Ocak 2022 Salı 23:55 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 00:11
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kişisel twitter hesabından açıklamada bulundu.

Elmas açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Son günlerde Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim ve bazı Yönetim Kurulu üyelerimize dair kamuoyuna yansıyan iddialar gerçek dışıdır. Hiçbir YK üyemiz Galatasaray SK Başkanı olarak çizdiğim vizyon ve kendisinden talep ettiğim görevler dışında şahsi bir aksiyon almamıştır. Yönetim Kurulumuz ortak hedeflerimiz doğrultusunda tek vücuttur. Hocamız ile bu bağlamda gerçekleştirdiğimiz görüşmede kendisi, takımımızın geleceğine dair vizyonumuzu paylaştığını ve hayata geçirmek için dün olduğu gibi bugün de tüm çabayı sarf edeceğini bildirmiştir. Camiamızdan, yaratılmaya çalışılan haksız ve suni gündemlere paye vermemelerini rica ederim.

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