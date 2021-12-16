Burak Elmas'tan Galatasaray'daki istifalar hakkında açıklama

AA 16 Aralık 2021 Perşembe 20:06 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 20:06

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, kulüp başkan yardımcılığı ve Sportif AŞ başkan vekilliğinden istifa eden Rezan Epözdemir'in görevleri sona erse de yol arkadaşlıklarının devam edeceğini bildirdi.

Elmas, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yayımladığı mesajda, Epözdemir'in dün tüm görevlerinden saygı duyduğu kişisel sebeplerle istifa ettiğini kendisine bildirdiğini kaydetti.

Rezan Epözdemir'e çalışmaları için teşekkür eden Elmas, "Sevgili Rezan Bey'e yönetimde olduğu süre boyunca şahsıma göstermiş olduğu yakınlık ve destek, ayrıca hukuk, kadın futbolu ve görev aldığı diğer tüm konularda Galatasaray'a aidiyet duygusuyla sergilediği yüksek görev bilinci ve başarılı çalışmaları için şahsım, yönetim kurulumuz ve Galatasaray Spor Kulübü adına teşekkür ederim. Yönetim kurulu içindeki birlikteliğimiz sona ermiş olsa da bizi buluşturan Galatasaray değerleri ve sevgisindeki yol arkadaşlığımız devam edecektir." ifadelerini kullandı.

ŞÜKRÜ KÖKSAL ÜNLÜ'NÜN İSTİFASI



Burak Elmas, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Ünlü'nün genel sekreterlik ve yönetim kurulu üyeliğinden kişisel sebeplerle istifa ettiğini kendisine ilettiğini kaydetti.

Köksal Ünlü ile sadece yönetim kurulunda değil yıllar boyunca çok şey paylaştıklarını aktaran Elmas, şunları kaydetti:

"Galatasaray'a dair hayallerim doğrultusunda beraber yola çıktık. Bu yolculukta bana hep destek oldu ve beni hiç yalnız bırakmadı. İstifa nedenlerini anlamak ve saygı duymakla birlikte yönetim kurulu çerçevesindeki ortak çalışmalarımızın sona ermiş olmasından üzüntü duyuyorum. Tesellim, kendisinin de ifade ettiği gibi, birbirimize olan sevgi ve desteğimizin devam edeceğini bilmektir.

Köksal ağabeye bu yolculukta bütün paylaştıklarımız, Galatasaray'a sunduğu başarılı hizmetler ve gösterdiği güçlü aidiyet için şahsım, yönetim kurulumuz ve Galatasaray Kulübü adına teşekkür ederim."