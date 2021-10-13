Burak Elmas'tan genel kurul açıklaması

13 Ekim 2021 Çarşamba 15:45 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 15:45

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, cumartesi ve pazar günü yapılacak genel kurullarda bir önceki yönetim kurulunun dönemini ilgilendirdiği için sahnede yönetim kurulu masasında oturmayacaklarını açıkladı.

Ekim ayı olağan divan kurulu toplantısında konuşan Burak Elmas, şu açıklamaları yaptı:

"Birkaç konu paylaşmak istiyorum. Bunlardan birincisi biraz önce gerçekleştirdiğimiz, camiamızda önemli görevler almış insanlarla yaptığımız İstişare Komitesi toplantısı. Bu benim seçimde çok kez bahsettiğim ve yapmayı arzu ettiğim bir toplantıydı. Büyüklerimizin önemli bir bölümü bu davete icabet ettiler. Çok keyifli geçti. Onları özlemişiz. Gelemeyen birkaç büyüğümüz oldu. Bizzat arayarak mazeretlerini bildirime nezaketinde bulundular."

"ESKİ YÖNETİME BİLGİ VE BELGE VERDİK"

"Bir diğer husus; önümüzdeki cumartesi ve pazar günleri iki tane önemli olağan genel kurulumuzu yapacağız. Olağan genel kurulla ilgili birkaç konu paylaşmak istiyoruz.

Biz yönetim kurulu olarak, genel kurulun en sağlıklı şekilde yapılması için divan başkanımızla beraber elimizden gelen tüm yardım ve desteği sağlıyoruz. Bir önceki yani kendi dönemlerini ilgilendiren iki olağan genel kurulda en uygun şekilde anlatabilmeleri, gelen tavsiyelere ve eleştirilere cevaplayabilmeleri için de bir önceki yönetim kurulu ile bir istişarede bulunduk. Kendilerine arzu ettikleri bilgi ve belgeleri vermeye devam ediyoruz. Buradan genel kurula kadar arzuları olursa bilgileri vermeye devam edeceğiz."

"BİZ YÖNETİM KURULU MASASINDA OTURMAYACAĞIZ"

"Kendilerine şöyle bir bilgi verdim. Biz mevcut yönetim kurulu olarak genel kurul onların dönemini ilgilendirdiği için bizler sahnede yönetim kurulu masasında oturmayacağız. Bu iki gün için bizi ilgilendiren yetki ve bütçe bölümünde geçeceğiz ama orada onların oturmasını daha uygun ve şık olacağını düşünüyoruz. Bu teklifi de onlara yaptık. Kendileri arzu ederlerse yönetim kurulu masasında kendi dönemleri oylanacağı için oturabilirler.

Bir diğer husus, ikinci gün hem bizim bütçemizi hem de yetki taleplerimizi oylanmak için koyduk. Divan üyelerimizden bir takım tavsiyeler geldi. Yanlış anlamalara sebebiyet verecek bir takım hususlar olduğunu paylaştılar. Biz de istişare ettik kendileriyle, bu yetkileri şeffaf bir şekilde istediğimizi söyledik ve endişelerini giderecek düzeltmeleri birlikte verdik. Böylece hem üyelerimizi dinlemiş hem de kafalarda soru işaretleri varsa gidermiş olacağız."