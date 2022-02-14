14 Şubat 2022 Pazartesi 09:37 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 09:37

Domenec Torrent'le 5'te 0 çeken Galatasaray, ateş hattından bir türlü uzaklaşamıyor. Kayserispor maçında taraftarın ilk kez küfürlü protestosuyla karşılaşan başkan Burak Elmas'ın nasıl bir yol haritası izleyeceği ise bilinmiyor.

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre; Florya'da mesaiye başlayan ve Torrent'le sık sık toplantılar yapan Elmas, Göztepe maçı öncesinde teknik heyetle ilgili operasyon düşünmüyor.

1.5 yıllık sözleşme imzalanan Torrent'in 2.5 milyon Euro'nun üzerinde alacağı bulunuyor. Geleceği pamuk ipliğine bağlı olan İspanyol hoca için Göztepe deplasmanı çok kritik. Sarı-kırmızılılar galip gelemezse, Elmas'ın seçim ya da hoca değişikliği gibi radikal kararlar alabileceği konuşuluyor.

Camiada Domenec Torrent'in ayrılığı beklenirken, İspanyol teknik adamın planları ise uzun vadeli. 59 yaşındaki çalıştırıcı, oturum izni almayı bekliyor. Şubat ayı başında Florya Metin Oktay Tesisleri'ne yakın bir yerde ev tutan Torrent'in bu hafta içinde eşini Barcelona'dan İstanbul'a getirteceği öğrenildi.