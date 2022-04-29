Burak Elmas'tan ''seçim tarihi'' açıklaması

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, iptal olan seçimle ilgili açıklamalarda bulundu. İstinaf Mahkemesi'nin, Galatasaray Kulübü'nün yarın yapılacak olan seçiminin tedbiren durdurulmasına karar verdiğini hatırlatan Burak Elmas, tedbir kararının kaldırılmasına dair başvurularının reddedildiğini söyledi. Başkan Elmas, yeni seçim tarihiyle ilgili olarak ise hafta sonu istişarelerde bulunacaklarını belirterek "Önümüzdeki hafta seçim tarihini açıklayacağız." ifadelerini kullandı.
Burak Elmas'ın açıklamaları şöyle:
"Ben seçim sürecine saygı duyarak ön plana çıkmadım. İbra konusunda bugüne kadar hiç konuşmadım. Gösterdiğimiz nezaket yanlış anlaşıldı."
"Normal şartlarda sunduğumuz bütçe onaylanmadığı için genel kurul tutanaklarını beklememiz gerekiyordu. Ancak biz Galatasaray'ın bütçesiz kalmaması adına seçim kararı aldık."
"Bizim de seçime girebileceğimiz konusunda bir karar verildi. Bu bizi çok şaşırttı çünkü böyle bir talebimiz yoktu."
"Tedbir kararını benim aldırdığımı iddia edenler oldu. Bu kampanyaları biz daha önce de gördük. Biz dava sonucunu bu sabah öğrendik. Hemen adaylarımızla görüştük ve bu durumun içine kasıtlı olarak çekilmeye çalışıldığımızı söyledik."
"Her iki adayımız da 21-28 Mayıs tarihlerinde yeniden seçim yapılmasını istedi. Başka bir tarihi kabul etmeyeceklerini söylediler."
"Tedbir kararının kaldırılmasına dair başvurumuzu yaptık ama buraya gelmeden yarım saat kadar önce o talebimiz de reddedildi."
"Galatasaray'ı çok ciddi bir kaosun içine sürüklemeye çalışıyorlar. İstifa etmemizi söylüyorlar. İstifa sadece kulübün başsız kalmasını sağlar. Galatasaray'ın bir başkanı olmasaydı çok ciddi durumlarda karar alamazdı."
"Galatasaray tarihinde istifa etmiş tek bir başkan var. Seçimin olması için benim istifa etmeme gerek yok. Her Galatasaray Başkanı, seçim ile göreve gelmiştir ya da görevden ayrılmıştır."
"Bizi ibra etmemek için ciddi olarak çalışan kişiler seçimde ne aday oldular, ne de kimsenin listesinde yer aldılar. Şu anda hepsi bayram tatilindeler. Biz Galatasaray için uğraşıyoruz."
"Seçimle ilgili Galatasaray'ı kilitlemeyecek şekilde bir tarih açıklayacağız. Bu konuda bu hafta sonu birkaç istişare yapacağız ve önümüzdeki hafta seçim tarihini açıklayacağız."