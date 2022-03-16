16 Mart 2022 Çarşamba 16:01 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 16:07

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Anadolu Ajansı Spor Masası'na konuk oluyor.

Burak Elmas'ın açıklamaları şöyle:

"BARCELONA MAÇINDA BİR DESTAN DAHA..."

"Umarım takımımız Barcelona maçında Ali Sami Yen'de yazılan destanlara bir destan daha, bir başarılı sonuç daha ekler."

"TFF SEÇİMLERİ İÇİN LOBİ YAPANLAR VAR"

"Bugün birtakım lobiler ve güç gösterme çabasında olan kulüpler var. Gelecekteki federasyon seçimleri için bile lobi yapanlar var. Türk futbolu bu kadar büyük bir kaosun içinde. Federasyon başkanlığına aday olmak isteyenler kulis çalışmalarına başlamış durumda."

"MHK'NIN KARARI ZAMANSIZ VE YANLIŞ"

"(MHK'nın hakem kararı) Yapılış şekli son derece zamansız, anlatılış şekli de çok yanlış oldu. Kalan hakemler niçin kalmış, gidenler niçin gitmiş? Bunu isteyen kulüpler olmuş mu?"

YENİLİKÇİLER-GELENEKÇİLER ÇATIŞMASI

"Yenilikçilerle gelenekçiler arasında bir mücadele olacak bundan sonra. Türk sporunu ileriye taşımak istiyorsak kulüplerimizi geçmiş alışkanlıklara teslim edemeyiz."

"KULÜPLER BİLİĞİ 9 HAKEMİN MAÇ YÖNETMEMESİNİ İSTEDİ"

"Aralık ayında Kulüpler Birliği adına üç başkanımız, MHK Başkanı'na giderek 9 hakemin maç yönetmemesi adına talepte bulundular. Bu hakemlerin çoğu bugün görevden alındı. Mutabık olunmayan bir liste, Kulüpler Birliği'nin gücü kullanılarak MHK ve TFF'ye gitti."

"BOZUK SİSTEMDEN AVANTAJ SAĞLAYAN KULÜPLER VAR"

"Bir takım kulüpler, bu bozuk sistemden avantaj ağlıyor. Bu bozuk sistemin düzelmesini istemiyorlar. Çalışan ve adaletli bir sistem istiyoruz. Böyle bir sistemde başarılı oluruz."

"GALATASARAY'A OPERASYON YAPILDI"

"Galatasaray'a ciddi bir operasyon yapıldı. Geçen gün liste çıkarttırdım, bütün hakemlerimizin hangi takımın maçını yönettiği ve dinlendirildiğinin tablosu geldi."

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNALIM"

"Sezon başlamadan 'Bu konuları sezon başlamadan halledelim, yoksa yeni bir kaos sezonuna giriyoruz' dedim. Kaos sezonundayız. 10 hafta kala hakemler görevden alındı. O zaman bununla ilgili suç duyurusunda bulunalım ve herkes aklansın. Şu an bunu herkes söyleyebilir."

"TRABZONSPOR'UN EMEĞİNE HAKSIZLIK ETMEMEK LAZIM"

"Trabzonspor şu anda lider. Buraya gelmek için çok ciddi bir emek verdiler. Bu emeğe haksızlık etmemek lazım. Son derece de başarılı gidiyorlar. Onun için bu konuları birbirine karıştırmamak lazım. Bizim konumuz, sistem."

"KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN ÇIKABİLİRİZ"

"Kulüpler Birliği'nde şu anda samimiyet yok, ayrışma var. Bu durum devam ederse ciddi olarak bu yapı içerisinde olmamayı düşünüyoruz."

"SÜPER LİG AŞ KURULAMAZ

"Süper Lig AŞ, mevcut şartlarda kurulamaz çünkü Kulüpler Birliği'nin mevcut yapısı içinde birlik ve samimiyet yok."

"KULÜPLER BİRLİĞİ BİZİM İÇİN ARALIK AYINDA BİTTİ"

"Aralık ayında Kulüpler Birliği adına 3 başkan, MHK Başkanı'ndan 9 hakemin görevden alınmasını istedi. Kulüpler Birliğinin birlikteliği bana sorarsanız o gün bitti."

"İYİ OYUNCULARI KADRODA TUTACAĞIZ"

"İyi oyuncularımızın hepsini kadroda tutmak istiyoruz. Şu anda genç oyuncularımız var, hepsi kulübümüzün çok büyük değeri, geliştirmeye devam etmek istiyoruz."

"İLAVE BORÇ ALMADIK"

"Bugüne kadar hiç ilave borç almadık. Bankalar Birliği anlaşmasından sonra gelen ilk yönetimiz. Bu aya kadar borçlanmadan çevirebildik."

"TORRENT'E HAKSIZ ELEŞTİRİLER OLDU"

"Torrent çok zor bir dönemde geldi. Kısa dönemde çok maç sayısı vardı, zamanı fazla olmadı. Galatasaray'ın bir efsanesinden sonra gelmek kolay değil. Ciddi anlamda haksız eleştiri ve baskıya tabi tutuldu."

"İBRA ETMEMEKTEN ZEVK ALAN BİR GRUP VAR"

"İbra edilmeme korkum yok. Zor bir göreve geldik, ciddi bir disiplinle kulübü yönetiyoruz. Bugünlerde ibra etmemekten zevk alan bir grup var."