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Spor

Burak Evren, Kütahyaspor'da

Kütahyaspor, geçtiğimiz sezon Silifke Belediyespor formasıyla başarılı bir performans sergileyen kanat oyuncusu Burak Evren'i kadrosuna dahil etti.

IHA30 Temmuz 2025 Çarşamba 09:36 - Güncelleme:
Burak Evren, Kütahyaspor'da
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer komitesinin yürüttüğü görüşmeler sonucunda, geçen sezon tamamı ilk 11'de olmak üzere 28 maçta görev yapan ve 8 gol, 10 asistlik performansıyla dikkat çeken Burak Evren ile sözleşme imzalandı.

2000 yılında Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde doğan Burak Evren, profesyonel futbol kariyerine Ankaragücü'nde başladı. Bugsaş ve Osmaniyespor'da kiralık olarak forma giyen genç oyuncu, daha sonra Yeni Mersin İdmanyurdu, Derincespor, Tokat Belediye Plevnespor ve Silifke Belediyespor'da görev yaptı.

2022-2023 sezonunda Tokat Belediye Plevnespor ile Bölgesel Amatör Lig şampiyonluğu yaşayan Burak Evren, son iki sezonda 3. Lig'de önce Tokat ekibi, ardından Silifke Belediyespor ile play-off mücadelesine çıktı.

Kütahyaspor Kulübü, yeni transferin hem takıma hem de oyuncuya hayırlı olmasını diledi.

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