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Spor

Burak Gören: Galatasaray karşısında önemli bir galibiyet aldık

Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Burak Gören, Galatasaray'ı 86-81'lik skorla mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından duygularını anlattı.

AA28 Nisan 2025 Pazartesi 16:22 - Güncelleme:
Burak Gören: Galatasaray karşısında önemli bir galibiyet aldık
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 86-81 mağlup eden Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Burak Gören, galibiyetten dolayı oyuncularını kutladı.

Gören, yaptığı açıklamada, aldıkları galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Önemli bir galibiyet aldık. Genç oyuncularımız Kılıçarslan Şenkahya ve Karahan Efeoğlu'nu da ayrıca kutluyorum. Maçta bize çok değerli katkı verdiler." ifadelerini kullandı.

Aliağa Petkimspor, 27 maçta aldığı 10 galibiyetle ligde 11. sırada yer alıyor.

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