Burak Gören: Savunma bizi ayakta tuttu

Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, maçla ilgili yaptığı açıklamada, kadrolarındaki oyuncuların çalıştığı en iyi ve karakterli insanlar olduğunu söyledi.



Geçen haftaki Mersinspor mağlubiyetinin ardından çok çalıştıklarını aktaran Gören, "Biz sezona hücum tarafını özellikle çok ritimli ve tempolu başlayan bir takımdık. Dün istediğimiz akıcı hücumları hiç yapamadık ama sene başından beri bu takımın bir karakteri var. 70 sayı bandında yiyoruz, çok mücadele ediyoruz. Savunma bizi ayakta tuttu." ifadelerini kullandı.

Gören, üst üste iki deplasman maçı oynadıklarını hatırlatarak, "Çok zor bir hafta ve zor bir maçtı. Çok teşekkür ediyorum. Konsantre olduk ve çok iyi mücadele ettik. Oyun içerisinde, ilk yarıda çok zor anlara düşmemize rağmen çok çabuk toparlandık. İkinci yarıyı da kontrol ettik. Bizim adımıza ligin başında aldığımız çok önemli bir galibiyet. İnşallah bundan sonrasına da yansır. Bu galibiyetin bize tekrar öz güven olarak yansıması gerekiyor." diye konuştu.

Ligde 3. maçında 2. galibiyetini alan Aliağa Petkimspor, 26 Ekim Cumartesi günü Anadolu Efes'i konuk edecek.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk 2 maçını kazanan İzmir temsilcisi B Grubu'ndaki üçüncü karşılaşmasında 23 Ekim Çarşamba günü İspanya'da Unicaja ile karşılaşacak.