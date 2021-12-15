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Spor

Burak İnce Altınordu'ya omuzlarda veda etti

Arminia Bielefeld'e transfer olan Burak İnce, Kocaelispor maçı sonrası Altınordu'ya veda etti.

15 Aralık 2021 Çarşamba 08:01 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 08:01
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Bundesliga ekiplerinden Arminia Bielefeld'e transfer olan Burak İnce, Kocaelispor maçı sonrası kulübü Altınordu'ya veda etti.

Spor Toto 1'inci Ligde düşme Altınordu'nun 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandığı maçta galibiyet golünü kaydeden Burak İnce, müsabaka sonrasında takım arkadaşları tarafından omuzlara alındı.

Alman kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşme imzalayan Burak, Altınordu'ya omuzlarda veda ederken Ege ekibinin resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Golünü attı, 3 puanı getirdi ve 12 yaşında bir çocukken başlayan serüven için veda vakti geldi." ifadeleri kullanıldı.

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