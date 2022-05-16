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Spor

Burak İnce'nin Bundesliga macerası kısa sürdü!

Burak İnce'nin formasını giydiği Arminia Bielefeld, Leipzig ile 1-1 berabere kalarak Bundesliga'da küme düştü. Burak İnce'nin bir sonraki satışından yüzde 25 pay alacak Altınordu, önümüzdeki sezon genç futbolcunun bir alt ligde yıldızını parlatmasını umut ediyor.

DHA16 Mayıs 2022 Pazartesi 13:03 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'de bitime 1 hafta kala kümede kalmayı garantileyerek büyük sevinç yaşayan Altınordu, devre arasında Bundesliga'ya gönderdiği Burak İnce'nin Almanya'da küme düşme acısı yaşamasına üzüldü. İzmir temsilcisi, 1.3 milyon avro bonservis bedeliyle Arminia Bielefeld'e gönderdiği 18 yaşındaki futbolcunun lige veda etmesiyle buruk sevinç yaşadı. Hafta sonu Bielfeld, evinde RB Leipzig'le 1-1 berabere kalarak lige mendil salladı.

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BURAK İNCE 5 MAÇTA 141 DAKİKA OYNADI

Böylelikle Burak İnce'nin Bundesliga macerası kısa sürdü. Altınordu altyapısından yetişen yetenekli orta saha oyuncusu Bielefeld takımında 5 maçta 1 kez ilk 11'de yer alıp toplam 141 dakika oyunda kaldı.

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SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 25 PAY

Oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 25 pay alacak Altınordu, önümüzdeki sezon Burak'ın bir alt ligde yıldızını parlatmasını umut ediyor. Sezonun son haftasında Beypiliç Boluspor'a konuk olacak Altınordu, çarşamba günü hazırlıklara başlayacak.

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