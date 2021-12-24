Burak Kapacak, Fatih Karagümrük maçında oynayamama nedenini açıkladı

24 Aralık 2021 Cuma 09:14 - Güncelleme: 24 Aralık 2021 Cuma 09:14

Fransız ekibi Bordeaux'nun elinden son dakikada kapılarak 1 milyon 350 bin Euro bedelle 7 Ağustos'ta Fenerbahçe'ye transferi gerçekleyen ancak geride kalan 18 lig maçında bir saniye dahi süre alamayan Burak Kapacak, Karagümrük beraberliğine belki de en çok üzülen isim oldu.

Pereira'nın ayrılmasının ardından Mesut Özil'in Karagümrük maçı öncesi Burak Kapacak paylaşımı yapması dikkat çeken genç futbolcu ile Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma sonrası ayaküstü sohbet ettik.

ARKADAŞLARINI DA MAÇA ÇAĞIRDI

Zeki Murat Göle'den takım skor olarak önde olursa forma giyme sözü aldığı için arkadaşlarını da maça davet ettiğini ifade eden Burak neden şans bulamadığı ile ilgili olarak "Vallahi hiç bilemiyorum ki... Kısmet diyelim. Ama sonuç iyi gitseydi oynayacaktım. Hocamız sonuç iyi giderse beni oyuna sokacağını söylemişti ama olmadı işte" dedi.

Forma şansı bulamaması nedeniyle herkesten fazla üzüldüğünü belirten 22 yaşındaki futbolcu, Yeni Malatya ve kupadaki Afjet Afyonspor maçları için kendisini hazır tutacağını da ifade etti.