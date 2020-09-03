03 Eylül 2020 Perşembe 22:47 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 22:47

Fenerbahçe'de Burak Kapacak transferinde sıcak gelişme yaşandı. Ajanspor'un haberine göre sarı lacivertli takım Burak Kapacak'ın transferi için Bursaspor ve futbolcu ile anlaşma sağladı.

24 MAÇTA 8 ASİST



Burak Kapacak geçen sezon TFF 1. Lig'de 24 maçta forma giydi ve 8 asist ile oynadı 8 Aralık 1999 doğumlu olan Burak Kapacak, 1,80 boyunda ve sağ kanatta forma giyiyor. Bursaspor U16, U17, 19, U21 formalarını da giyen 20 yaşındaki oyuncu Türkiye U17 (3) ve Türkiye U19 (5) formalarını da giydi.