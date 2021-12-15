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Spor

Burak Kapacak'a sürpriz talip

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Burak Kapacak'a talip olduğu iddia edildi.

Yeni Asır15 Aralık 2021 Çarşamba 13:34 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 13:34
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Süper Lig'de ilk devrenin bitimine 3 maç kala Göztepe, ara transfer dönemi için harekete geçti. Düşme potasından uzaklaşmak için takviye yapacak olan Göz-Göz, Fenerbahçe 'nin yıldızı Burak Kapacak için devreye girdi. Yeni Asır'da yer alan habere göre; Sezon başında Bursaspor 'dan İstanbul ekibine transfer olan ancak lig ve Avrupa'da forma şansı bulamayan 22 yaşındaki genç kanat oyuncusu kiralık olarak düşünülüyor. Süper Lig'den başka takımların da transfer listesinde yer alan Burak için yönetim temaslara başladı.

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