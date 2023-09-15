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Spor

Burak Kapacak'ın yeni takımı belli oldu! Resmen duyuruldu

Fenerbahçe'nin 2022 yaz transfer döneminde Bursaspor'dan kadrosuna kattığı genç oyuncu Burak Kapacak, Trendyol Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Sivasspor'a transfer oldu.

15 Eylül 2023 Cuma 15:31 - Güncelleme:
Burak Kapacak'ın yeni takımı belli oldu! Resmen duyuruldu
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Fenerbahçe, genç oyuncu Burak Kapacak'ın Sivasspor'a kiralandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Profesyonel Futbol Takımımızda oyuncularımızdan Burak Kapacak bir sezonluğuna EMS Yapı Sivasspor'a kiralanmıştır." denildi.

Sivasspor, Burak Kapacak'ın sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Sivas'a gelen Burak, Başkan Vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 1 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

GEÇEN SEZON KARAGÜMRÜK'TE OYNADI

23 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Fatih Karagümrük'te 16 maçta 1 gol 2 asist kaydetti.

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