Fenerbahçe, genç oyuncu Burak Kapacak'ın Sivasspor'a kiralandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Profesyonel Futbol Takımımızda oyuncularımızdan Burak Kapacak bir sezonluğuna EMS Yapı Sivasspor'a kiralanmıştır." denildi.

Sivasspor, Burak Kapacak'ın sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Sivas'a gelen Burak, Başkan Vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 1 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

GEÇEN SEZON KARAGÜMRÜK'TE OYNADI

23 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Fatih Karagümrük'te 16 maçta 1 gol 2 asist kaydetti.