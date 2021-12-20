Burak Kapacak'tan sürpriz hamle! Ayrılık sonrası...

star.com.tr 20 Aralık 2021 Pazartesi 22:20 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 22:25

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak takımda forma şansı bulamayan Burak Kapacak, sürpriz bir hamlede bulundu. Burak Kapacak, Fenerbahçe'nin teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrıldığını duyurduğu paylaşımını beğendi.

AYRILIK PAYLAŞIMINI BEĞENDİ

Vitor Pereira yönetiminde sezon başından beri hiçbir resmi maçta süre alamayan genç futbolcunun, Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adam ile yolların ayrıldığını açıkladığı paylaşımı beğenmesi dikkatlerden kaçmadı.

BURAK KAPACAK, FENERBAHÇE'DE 1 DAKİKA BİLE SÜRE BULAMADI

Fenerbahçe'de yaz aylarında transfer edilen Burak Kapacak, maç kadrosuna alınmasına rağmen yine forma şansı bulamadı. Kapacak, sarı-lacivertlilerde henüz 1 dakika bile süre almadı.

VITOR PEREIRA, BURAK KAPACAK HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz aylarda, Burak Kapacak'ın Fenerbahçe'de süre bulamaması hakkında sorulan soruya Vitor Pereira, "Burak Kapacak çok genç ve kaliteli bir oyuncu. Ama kendisi bir alt ligden, Bursaspor'dan geldi. Onun taktiksel anlamda bazı şeyleri anlayabilmesi için zamana ihtiyacı var. Ne zaman nasıl atak yapması ve savunma yapması gerektiğini bilmeli. Ben bu durumda bir oyuncuyu sahaya sürmeyi doğru bulmuyorum." şeklinde cevap vermişti.