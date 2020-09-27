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Spor

Burak Kapacak'tan yüzde 100 isabet

Giresunspor karşısında Bursaspor formasıyla ilk golünü atan Burak Kapacak, verdiği paslardaki isabet oranıyla da dikkat çekti.

IHA27 Eylül 2020 Pazar 11:51 - Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 11:51
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Bursaspor’un gözde isimleri arasında yer alan Burak Kapacak, Giresunspor maçında ilkleri yaşadı. A takım formasıyla ilk kez fileleri sarstığı karşılaşmada etkili oyunuyla da dikkat çeken 21 yaşındaki futbolcu, toplamda attığı 22 pasın 22’sinde de isabet sağladı. Sezonun ilk iki maçında yaptığı top kayıplarıyla şaşırtan Burak’ın performansının, Giresunspor karşında bir nebze olsun artması teknik heyeti sevindirdi.

Birçok takımın transfer listesinde başı çeken Burak Kapacak’ın, Bursaspor’da kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmadı.

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