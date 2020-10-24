Burak Kızılhan, Fenerbahçe'nin bütçesini açıkladı

IHA 24 Ekim 2020 Cumartesi 12:02 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 12:02

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, "Kulübümüz 561 milyon TL olarak bankalara ödemesi gereken ödemeyi 2021 yılına ötelemiş ve 23 milyon transfer geliri elde etmiştir. Oyuncu maaşlarında garanti ücretler yerine performansa göre ücretler belirlenmiştir. Bu yapılanmayla yeni transferlerin tesciline onay sağlanmıştır" dedi.

Fenerbahçe’de online olarak gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan faaliyet raporunu okudu. Tüm branşlarda yeni sezona başladıkları dönemde olduklarını belirten Kızılhan, "Yeni sezonun tüm sporcularımıza hayırlı olmasını diliyor ve başarılı bir sezon olmasını diliyorum. Futbolda hepinizin bildiği gibi 2020-2021 sezonu hazırlıklarına çok zor şartlarda başladık. 4 Ağustos’ta transfer sezonunun başlamasıyla beraber TFF harcama limitlerini duyurdu. Fenerbahçe için 154 milyon TL olarak belirtilen limit, yüzde 15 artırım ile 177 milyon TL seviyelerinde oluyor ve futbolun gerçeklerini yansıtmıyordu. Mevcut kadronun maaşlarını bile yansıtmayan limit için gereken çalışmaları yaptık. Limitimiz tamamen lisans kurulunun harcama limitlerine göre arttırılmıştır. Kulübümüz 561 milyon TL olarak bankalara ödemesi gereken ödemeyi 2021 yılına ötelemiş ve 23 milyon transfer geliri elde etmiştir. Oyuncu maaşlarında garanti ücretler yerine performansa göre ücretler belirlenmiştir. Bu yapılanmayla yeni transferlerin tesciline onay sağlanmıştır. KAP’a bildirdiğimizde 23.1 milyon euro transfer geliri, 14 milyon euro harcama şeklinde bildirmiştir. 18 yeni oyuncu takıma katarak 10’u kiralık olmak üzere 25 oyuncuyu takımdan gönderdik. 2020-2021 sezon sonu bütçemiz vergiler dahil şeklinde 56 milyon euro olarak hesaplanmıştır. Bankalar Birliği ile de görüşmeler sürmektedir. Yarın oynanacak Trabzonspor karşılaşması öncesi takımımız 5 maçta 11 puan toplamayı başardı ve iyi bir giriş yapmış oldu. Temennimiz sezon sonunda şampiyonluk kupasını kazanmamızdır" diye konuştu.