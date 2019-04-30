24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9661
  • 6,6984
  • 246.615
  • 95.565
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Burak Yılmaz 2019'un en golcüleri arasında

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş'ın kendi sahasında Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ettiği maçta 2 gol atan Burak Yılmaz, Avrupa'nın en golcü futbolcuları sıralamasına girdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Süper Lig'in ikinci yarısında 11 gol atan tecrübeli golcü Burak Yılmaz, 2019 yılında Avrupa'da ilk 10 ligde forma giyen futbolcular baz alınarak yapılan listede 8. sıraya yerleşti. Listenin başındaysa Barcelona'nın süper starı Lionel Messi yer alıyor.
 
Lisetenin ilk üç sırasında Messi, 19 golle ilk sırasında bulunurken 2. sırada Paris Saint Germain'in genç yılızı Mbappe yer alıyor. Listenin 3. sırasında da 15 golle Benfica'nın İsviçreli golcüsü Haris Seferovic yer aldı.
 
1.Messi          19 gol
 
2.Mbappe       17 gol
 
3.Seferovic      15 gol
 
4.Benzema       14 gol
 
5.De Jong         13 gol
 
6.Tadic             12 gol
 
7.Mane             12 gol
 
8.Burak Yılmaz  11 gol
 
9.Felix               11 gol
 
10.Quagliarella    11 gol

Araçta ceset var ihbarı yapıp bombayı patlattılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kendini 'feda' edecek helikopter ürettiler

Kendini 'feda' edecek helikopter ürettiler

Himalayalar'da inanılmaz keşif! Ayak izi 81 cm

Himalayalar'da inanılmaz keşif! Ayak izi 81 cm

Küçükçekmece'de silahlı çatışma: 1 ölü

Küçükçekmece'de silahlı çatışma: 1 ölü

Örgüt içi infazlar çözülmeyi hızlandırdı

Örgüt içi infazlar çözülmeyi hızlandırdı

Venezuela'daki darbe girişiminde ordu tarafını seçti

Venezuela'daki darbe girişiminde ordu tarafını seçti

Guaido ile darbeci askerler arasında dikkat çeken detay

Guaido ile darbeci askerler arasında dikkat çeken detay

Yerli otomobille ilgili flaş açıklama

Yerli otomobille ilgili flaş açıklama

IDEF 2019 başladı: İşte yerli ve milli silahlarımız

IDEF 2019 başladı: İşte yerli ve milli silahlarımız
 

POPÜLER HABERLER

Alibeyköy´de sürücülerin yol verme kavgası kameralara yansıdı

Alibeyköy´de sürücülerin yol verme kavgası kameralara yansıdı

Yüz binlere 730 TL ek gösterge zammı müjdesi

Yüz binlere 730 TL ek gösterge zammı müjdesi

Hindistan ordusu: Efsanevi yaratık Yeti'nin ayak izlerini bulduk

Hindistan ordusu: Efsanevi yaratık Yeti'nin ayak izlerini bulduk

Dilber Ay hayatını kaybetti... En son bu fotoğrafı çektirmiş

Dilber Ay hayatını kaybetti... En son bu fotoğrafı çektirmiş

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA