Burak Yılmaz 2019'un en golcüleri arasında
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş'ın kendi sahasında Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ettiği maçta 2 gol atan Burak Yılmaz, Avrupa'nın en golcü futbolcuları sıralamasına girdi.
Süper Lig'in ikinci yarısında 11 gol atan tecrübeli golcü Burak Yılmaz, 2019 yılında Avrupa'da ilk 10 ligde forma giyen futbolcular baz alınarak yapılan listede 8. sıraya yerleşti. Listenin başındaysa Barcelona'nın süper starı Lionel Messi yer alıyor.
Lisetenin ilk üç sırasında Messi, 19 golle ilk sırasında bulunurken 2. sırada Paris Saint Germain'in genç yılızı Mbappe yer alıyor. Listenin 3. sırasında da 15 golle Benfica'nın İsviçreli golcüsü Haris Seferovic yer aldı.
1.Messi 19 gol
2.Mbappe 17 gol
3.Seferovic 15 gol
4.Benzema 14 gol
5.De Jong 13 gol
6.Tadic 12 gol
7.Mane 12 gol
8.Burak Yılmaz 11 gol
9.Felix 11 gol
10.Quagliarella 11 gol
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