Burak Yılmaz 2019'un en golcüleri arasında Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş'ın kendi sahasında Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ettiği maçta 2 gol atan Burak Yılmaz, Avrupa'nın en golcü futbolcuları sıralamasına girdi.