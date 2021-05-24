İSTANBUL 27°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2021 Pazartesi / 12 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3672
  • EURO
    10,234
  • ALTIN
    502.297
  • BIST100
    1459.57
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Burak Yılmaz: Anneciğim şampiyon oldum
Spor

Burak Yılmaz: Anneciğim şampiyon oldum

Fransa Ligue 1'de Lille ile şampiyon olan Burak Yılmaz zafer sonrası duygularını paylaştı. Burak, 'Buradan ülkeme selam yolluyorum. Fransa'da Türk olarak bu sevinci yaşadık. Hepinizden Allah razı olsun.' diye konuştu. Öte yandan Burak annesini aradı ve 'Anneciğim şampiyon oldum.' dedi.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 00:45 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 00:45
ABONE OL

Fransa'da PSG'nin önünde şampiyon olan Lille'de tarihi başarıyı getiren milli oyuncularımızdan Burak Yılmaz, zaferin ardından mesaj yolladı.

Türkiye'de kendilerini destekleyen herkese teşekkür eden tecrübeli oyuncu, "Buradan ülkeme selam yolluyorum. Fransa'da Türk olarak bu sevinci yaşadık. Misyonumuzu biliyorduk ve üstümüze düşeni yaptık. Bize 'Bizim çocuklar' dediniz, dualar ettiniz. Hepinizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz ayrıca, şampiyonluğun ardından sahada annesini aradı ve "Anneciğim şampiyon oldum." diyerek sevincini paylaştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.