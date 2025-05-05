Burak Yılmaz: Asla bunu yapmayacağım

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Trabzonspor maçının ardından konuştu.

Burak Yılmaz, "Kaybettiğimiz 2 puan için üzgünüz. Bu sonuç iki takıma da yaramadı fakat kaybeden tarafın biz olduğunu düşünüyorum. Oyuncularıma ve ekibime teşekkür ediyorum. İyi yoldayız, iyi gidiyoruz." dedi.

Hakem kararları için görüşü sorulan Burak Yılmaz, "Allah izin verirse teknik direktörlük hayatımda hakemlerle ilgili hiçbir zaman konuşmayacağım. Onlara destek olmak lazım. Bu kadar baskılı ortamda hata yapabilirler. Bizim de canımızı yakıyorlar, bazen rakibin canını yakıyorlar. Bu insanları biraz rahat bırakmak lazım. Türk hakemlerinin sonuna kadar arkasındayım. Saha içerisinde kızıyoruz. Bazen ağzımızdan kötü kelimeler çıkıyor ama bunun da cezasını çekiyoruz. Onlara destek olmak, yardımcı olmak, bu kadar yalnız bırakılmamalarını istiyorum. O yüzden pozisyonlarla ilgili konuşmayacağım." dedi.