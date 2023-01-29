Burak Yılmaz attı, Fortuna Sittard deplasmanda 3 puanı aldı

Eredivisie'nin 19. haftasında Cambuur ile Fortuna Sittard karşı karşıya geldi. Leeuwarden'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Fortuna Sittard 2-1'lik skorla kazandı.
Cambuur, 31. dakikada Mees Hoedemakers'in golüyle öne geçti.
Burak Yılmaz, 72. dakikada penaltıdan skoru eşitledi. 85. dakikada Ivan Cordoba, Sittard'a galibiyeti getiren golü attı.
Burak Yılmaz, 90 dakika sahada kaldı. Oğuzhan Özyakup ise 90. dakikada yerini Doğan Erdoğan'a bıraktı.
Fortuna Sittard, bu galibiyetle birlikte puanını 22'ye yükseltti. Cambuur ise 12 puanda kaldı.
Burak Yılmaz'ın takımı, gelecek hafta Sparta Rotterdam'ı ağırlayacak. Cambuur ise Ajax'ı konuk edecek.