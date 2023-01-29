İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2023 Pazar / 8 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8116
  • EURO
    20,4382
  • ALTIN
    1164.91
  • BIST100
    5191.83
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Burak Yılmaz attı, Fortuna Sittard deplasmanda 3 puanı aldı
Spor

Burak Yılmaz attı, Fortuna Sittard deplasmanda 3 puanı aldı

Fortuna Sittard, Hollanda Eredivisie'nin 19. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Cambuur'u 2-1 yendi.

29 Ocak 2023 Pazar 22:23 - Güncelleme:
Burak Yılmaz attı, Fortuna Sittard deplasmanda 3 puanı aldı
ABONE OL

Eredivisie'nin 19. haftasında Cambuur ile Fortuna Sittard karşı karşıya geldi. Leeuwarden'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Fortuna Sittard 2-1'lik skorla kazandı.

Cambuur, 31. dakikada Mees Hoedemakers'in golüyle öne geçti.

Burak Yılmaz, 72. dakikada penaltıdan skoru eşitledi. 85. dakikada Ivan Cordoba, Sittard'a galibiyeti getiren golü attı.

Burak Yılmaz, 90 dakika sahada kaldı. Oğuzhan Özyakup ise 90. dakikada yerini Doğan Erdoğan'a bıraktı.

Fortuna Sittard, bu galibiyetle birlikte puanını 22'ye yükseltti. Cambuur ise 12 puanda kaldı.

Burak Yılmaz'ın takımı, gelecek hafta Sparta Rotterdam'ı ağırlayacak. Cambuur ise Ajax'ı konuk edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.