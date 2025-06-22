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Spor

Burak Yılmaz ayrılığı duyurdu! Kasımpaşa'da bir devrin sonu

Burak Yılmaz, teknik direktörlüğünü yaptığı Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber Merkezi22 Haziran 2025 Pazar 17:47 - Güncelleme:
Burak Yılmaz ayrılığı duyurdu! Kasımpaşa'da bir devrin sonu
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Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, görevinden ayrıldı.

Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından, "Futbolda fikir ayrılıkları olacaktır ki bunlar çok doğal, önemli olan kırmadan kırılmadan ayrılabilmek, Kasımpaşa camiası gönlüm hep sizinle olacak." açıklamasını yaptı.

GEÇEN HAFTA, "DEVAM" DENMİŞTİ

Kasımpaşa, geçen hafta yaptığı açıklamayla yeni sezonda Burak Yılmaz'la yola devam edileceğini açıklamıştı.

KASIMPAŞA PERFORMANSI

Kasımpaşa'nın başında 16 maça çıkan Burak Yılmaz, 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

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