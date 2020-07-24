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  • Burak Yılmaz ayrılık sonrası ilk kez konuştu! ''Parayı düşünmedim''
Spor

Burak Yılmaz ayrılık sonrası ilk kez konuştu! ''Parayı düşünmedim''

Burak Yılmaz Beşiktaş'tan ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu. Yılmaz, 'kariyerimin son döneminde bu teklifi değerlendirmek istedim. Beşiktaş'a bir kırgınlığım yok' dedi.

24 Temmuz 2020 Cuma 19:15 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 19:20
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Burak Yılmaz kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Beşiktaş'tan ayrılarak Lille'e transfer olan 35 yaşındaki futbolcu, transfer sürecini anlattı.

"LİLLE'DEN TEKLİF ALDIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

NTV'ye konuşan Burak Yılmaz,  "Bir karar vermem gerekiyordu ve gitmeyi tercih ettim. Beşiktaş'tan iyi duygularla ayrılıyorum. Kulübe veya yönetime karşı herhangi bir kırgınlık söz konusu değil. Lille'e transferimde mali konular etkili olmadı. Lille'den teklif aldığım için mutluyum. Parayı düşünmedim ve kariyerimin son döneminde böyle bir teklifi değerlendirmek istedim" dedi.

Burak Yılmaz Beşiktaş'tan ayrılırken teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolculara tesislerde veda etti.

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