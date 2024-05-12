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Spor

Burak Yılmaz: Ben Türk hakem istiyorum

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, “Aslında çok enteresan bir lig oluyor. Ligle ilgili çok şey söylemek isterim ama lig bittikten sonra söylemek istiyorum. Ben Türk hakem istiyorum. VAR'da yabancı hakemi kabul etmiyorum. Ben bu ülkenin bir evladı, değeri olarak hata yapacaksa da kendi hakemlerimin hata yapmasını istiyorum” dedi.

DHA12 Mayıs 2024 Pazar 22:04 - Güncelleme:
Burak Yılmaz: Ben Türk hakem istiyorum
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Süper Lig'in 36'ncı haftasında Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Yılmaz, "Fenerbahçe'ye karşı yapabileceğimizin en iyisini yaptık. Fenerbahçe'nin özel oyuncuları var, iyi oyuncular var. Biz bazı şeyleri kabul etmeden onlara meydan okumaya gelmiştik. Gücümüz bu kadar yetti. O yüzden kendilerini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BEN TÜRK HAKEM İSTİYORUM"

Türk hakem istediğini belirten Burak Yılmaz, "Aslında çok enteresan bir lig oluyor. Ligle ilgili çok şey söylemek isterim ama lig bittikten sonra söylemek istiyorum. İlişkileri biliyoruz, hakemler var, onlar var, şunlar var. Ben de çok şey söylemek istiyorum. Ben Türk hakem istiyorum. VAR'da yabancı hakemi kabul etmiyorum. Ben bu ülkenin bir evladı, değeri olarak hata yapacaksa da kendi hakemlerimin hata yapmasını istiyorum. Bu bazı maçlara yabancı VAR verilmesi, bazı maçlara Türk VAR verilmesi, geçen hafta en önemli maçlara Türk verilirken başka maçlara yabancı verilmesi.... Bunlar irdelenmesi gereken şeyler. Yabancı hakemin buraya gelmesi Türk hakemlerine bir hakarettir, bir aşağılamadır. 'Siz bu işi yapamıyorsunuz' ya da 'Art niyetli yapıyorsunuz' demektir. Ben o yüzden bunu kabul etmiyorum. Kendi insanımıza değer verelim, kendi hakemimize değer verelim. Bugün yediğimiz ilk golde el var, yok onları konuşmaya gerek yok. Ama gücümüz yetmedi onu da bilmemiz lazım. Haftaya bizim final maçımız var. İnşallah haftaya kazanıp ligde kalmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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