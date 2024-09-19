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Spor

Burak Yılmaz: Benim Trabzonspor'a hiçbir zaman yanlışım olmadı

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Süper Lig'de Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçtan sonra görüşlerini aktardı.

19 Eylül 2024 Perşembe 23:43 - Güncelleme:
Burak Yılmaz: Benim Trabzonspor'a hiçbir zaman yanlışım olmadı
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Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Trabzonspor maçının ardından açıklamalar yaptı.

Burak Yılmaz yaptığı açıklamada, "Benim Trabzonspor'a hiçbir zaman yanlışım olmadı. Ben Trabzonspor'u çok seviyorum. İster inanın, ister inanmayın. Ekmeğini yedim. Beni ben yapan Trabzonspor'dur. Beni tekrardan Türk futboluna kazandıran Şenol Güneş ve Trabzonspor'dur. Bunu kimse inkar edemez. Küfür de olsa, başka bir şey de olsa beni sevdiklerini biliyorum. Ben de seviyorum. Ancak ben Kayserispor'un hakkını korumak için her şeyi yapmak zorundayım. Bana yakışan bu. Bize bunu buralarda öğrettiler. Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Allah yollarını açık etsin." dedi.

Hakeme eleştirilerde bulunan genç teknik adam, "Hakem Mehmet Türkmen'in canı sağ olsun. Türk evladı çünkü. Hata yaptı, canı sağ olsun. Bugün bize yarın başkasına yapar. Kendisi de mutsuzdur mutlaka ama önemli değil. Kayserispor'un hakkını yedirmek istemiyoruz. Yarın başkasına yapmasın ki başkasının da canı yanmasın." ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz ayrıca, "Bizim adımıza harika bir maç. Oyuncularım Avni Aker'in ortasına yüreğini koydu. Onlar maçın kazananı bence. Hepsinden Allah razı olsun." diye konuştu.

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