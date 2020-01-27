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Spor

Burak Yılmaz akan oyundaki gol suskunluğunu sürdürüyor

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, penaltıdan attığı gole rağmen hayal kırıklığı yarattı.

27.01.2020  12:29 - Güncelleme: 27.01.2020  12:29

Beşiktaş'ın bu zorlu döneminde en güvendiği oyuncuların başında gelen Burak Yılmaz, dün yaklaşık 2 ay sonra Süper Lig'de golünü atmasına rağmen hayal kırıklığı yarattı.

Göztepe 1-0 öndeyken penaltıdan attığı golle takımına beraberliği getiren kaptan Burak, en son 2 Aralık 2019'da 4-1 kazanılan Kayseri maçında 1 asistinin yanı sıra 2 gol atmıştı.

İzmir deplasmanında 84'te Titi'den topu kapan ve Beto ile karşı karşıya kalan Burak, topu kaleciye nişanladı. 90+6'da da ceza sahasında yaptığı vuruşta da Beto'yu geçemedi.

(Takvim)

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