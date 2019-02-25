Burak Yılmaz: Çok büyük maç ama 3-0'dan 3-3'e getirmememiz gerekiyordu

Süper Lig'de oynanan derbilerde en fazla gol attığı takım Fenerbahçe (8) olan Burak Yılmaz, 3-3 sona eren maçın ardından konuştu.

Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade eden Burak Yılmaz, "Benim için güzel bir şey ama kazanamadıktan sonra anlamı yok. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz, çok üzgünüz. Bize yakışmayan bir futbol sergiledik ikinci yarıda. Taraftarımıza galibiyet hediye etmek isterdik ama olmadı. Son anlarda bir pozisyon yakaladım, atabilirdik ama atamadım. Bu pozisyon için de bütün taraftarımızdan özür diliyorum. Çok büyük maç ama 3-0'dan 3-3'e getirmememiz gerekiyordu, bize yakışmadı" dedi.