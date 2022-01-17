17 Ocak 2022 Pazartesi 16:59 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 16:59

Cengiz Ünder ile Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'i karşı karşıya getiren Marsilya - Lille maçı 1-1 berabere sona erdi. Fransa Ligue 1'in 21. haftasında 21. haftasında Velodrome Stadı'nda oynanan maçta Lille, 15. dakikada Sven Botman'ın golüyle 1-0 öne geçti. 75. dakikada Cengiz Ünder, Marsilya'ya beraberliği getiren golü attı.

Bu sonuçla Marsilya, 37 puanla Ligue 1'de 3. sıradaki yerini korudu. Lille ise 29 puanla 10. basamakta yer alıyor.

Lille'de maça ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz, 72. dakikada yerini Gabriel Gudmundsson'a bırakırken, Zeki Çelik 90 dakika sahada kaldı. Marsilya'ya 1 puanı getiren Cengiz Ünder de son düdüğe kadar sahada yer aldı.

Fransız basını Türk futbolculardan Cengiz Ünder'i "maçın adamı" seçerken, Burak Yılmaz'ı ise eleştiri bombardımanına tuttu. Sağ bek Zeki Çelik için de "savunmada iyi, hücumda etkisiz." yorumu yapıldı.

İşte Fransız basınında Cengiz Ünder, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik hakkında yapılan performans değerlendirmeleri:

"CENGİZ ÜNDER SAĞ AYAĞIYLA KALECİ GRBIC'İ ALDATTI"

Foot Mercato: "Cengiz Ünder yine hedefi vurdu. Roma'nın eski futbolcusu, Lille kalesine sol pençesiyle birçok kez tehlike getirdi ancak sonunda sağ ayağıyla kaleci Grbic'i aldattı. İkinci yarıda sol kanada geçerek vatandaşı Zeki Çelik'e üstünlük sağlamak için mücadele etti. (6,5 puan)"

"ZEKİ ÇELİK TEMKİNLİYDİ"

"Zeki Çelik iyi bir maç çıkardı, hücumda fazla bir katkı sağlamadı. Sağ kanatta genellikle temkinli bir oyunu tercih etti. (5,5 puan)"

"BURAK YILMAZ LİGUE 1'İN EN FAZLA OFSAYTA DÜŞEN OYUNCUSU"

"Burak Yılmaz pek çok kez derinlemesine koşular yaparak gol aradı ancak sık sık ofsayta düştü. Bu sezon 26 kezle ligin en fazla ofsayta düşen oyuncusu oldu. 14 ve 21. dakikalarda birkaç gol şansı yakaladı ama atamadı. (4 puan)"

"CENGİZ ÜNDER MARSİLYA'NIN HÜCUM OYUNUNA ÇILGINLIK KATTI"

Maxi Foot: "Marsilya - Lille karşılaşmasında "Maçın Adamı" Cengiz Ünder... Türk futbolcu, Marsilya'ya Bordeaux'daki tarihi galibiyeti getiren golünden bir hafta sonra Lille'e karşı sağ kanattan yaptığı kıvrımlı vuruşta muhteşem bir beraberlik golü attı. Bu durumu Cengiz'in Marsilya'daki popülerlik puanını daha da yükseltecek. Lille karşısında Marsilya'nın hücum oyununa çılgınlık katan birkaç unsurdan biri olan oyuncu için hak edilmiş bir başarı. Çok iyi bir oyun! (7 Puan)"

"ZEKİ ÇELİK SAVUNMAYA KONSANTRE OLDU"

"Zeki Çelik sağ tarafta iyi bir maç çıkardı. Türk savunma oyuncusu, defansif görevlerine konsantre olarak fazla hücum katkısında bulunmadı. (5 puan)"

"BURAK YILMAZ'IN OFSAYTA YAKALANMA ALIŞKANLIĞI..."

"Burak Yılmaz ortalama oyununu kopyaladı. İlk yarıda girdiği iki pozisyonda Marsilya kalecisi Lopez'e karşı başarısız oldu. Geçiş oyununda her zaman çok tehlikeli ama aynı zamanda ofsayt tuzağına yakalanma alışkanlığı kötü. (5 puan)"

CENGİZ ÜNDER'E MATUIDI BENZETMESİ

So Foot: "Velodrome Stadyumu'nda sağdan bu kadar iyi şut atan son sol kanat oyuncusu Blaise Matuidi'ydi. (7 Puan)"

BURAK YILMAZ'A ALAYCI YORUM!

"Burak Yılmaz sık sık ofsayta düşerek belki de yardımcı hakemlerin bayrak kaldırmaktan bıkacağını düşündü! (3,5 puan)"