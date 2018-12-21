Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Burak Yılmaz darphanesi

Trabzonspor’un kazandığı puan başına da prim alan Burak buradan 125 bin, garanti ücretinden de 355 bin euro olmak üzere 480 bin euro (yaklaşık 2.9 milyon lira) kazanç elde etti.

  • StarSpor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

KRAL Burak Yılmaz Trabzon’da kadro dışı olmasına rağmen, yaptığı sözleşme nedeniyle oynamamasına rağmen para kazanmaya devam ediyor. Eski başkan Muharrem Usta zamanında Bordo-Mavililer’in renklerine kattığı Burak’ın mukavelesinde kazanılan her puan başına 12 bin 500 euro alacağına dair madde olduğu öğrenildi.

YILLIK ÜCRETİ 3.55 MİLYON €

Bursaspor maçında oyundan çıkarken hocası Ünal Karaman’a yaptığı el kol hareketleri sonucunda Burak kadro dışı kalmıştı. Kral’ın oynamadığı maçlarda Trabzonspor 10 puan topladı. Böylece Burak 125 bin euro almaya hak kazandı. Ayrıca garanti ücretinden de 355 bin euroyu hak eden Burak, 480 bin euro yani yaklaşık 2.9 milyon Türk Lirası kazanç sağladı.Burak Trabzonspor’dan yıllık 3.55 milyon euro garanti ücret alıyor.

BURAK, ÇİNLİLER’İN DE GÖZDESİ

 Ara transferde Trabzon’dan ayrılması kesin olan Burak Yılmaz’ı isteyen kulüplerin sayısı çok. Başta Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir’in listesinde olduğu öne sürülen Burak’a Çin’in Guangzhou Evergrande takımı da talip. Evergrande’nin İtalyan menajeri Cannavaro 33 yaşındaki golcüyü en çok isteyenlerin başında geliyor. İtalyan ve Çin medyası Burak’la görüşmelerin sürdüğünü yazdı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yürekler ağıza geldi! Klimanın içinden bakın ne çıktı

Yürekler ağıza geldi! Klimanın içinden bakın ne çıktı

21 Aralık kış gündönümü (kış ekinoksu) nedir ne olur son dakika 21 aralık en uzun gece kaç saat

21 Aralık kış gündönümü (kış ekinoksu) nedir ne olur son dakika 21 aralık en uzun gece kaç saat

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hulusi Kentmen vefatının 25'inci yılında saygıyla anılıyor

Hulusi Kentmen vefatının 25'inci yılında saygıyla anılıyor

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA