Burak Yılmaz darphanesi

KRAL Burak Yılmaz Trabzon’da kadro dışı olmasına rağmen, yaptığı sözleşme nedeniyle oynamamasına rağmen para kazanmaya devam ediyor. Eski başkan Muharrem Usta zamanında Bordo-Mavililer’in renklerine kattığı Burak’ın mukavelesinde kazanılan her puan başına 12 bin 500 euro alacağına dair madde olduğu öğrenildi.

YILLIK ÜCRETİ 3.55 MİLYON €

Bursaspor maçında oyundan çıkarken hocası Ünal Karaman’a yaptığı el kol hareketleri sonucunda Burak kadro dışı kalmıştı. Kral’ın oynamadığı maçlarda Trabzonspor 10 puan topladı. Böylece Burak 125 bin euro almaya hak kazandı. Ayrıca garanti ücretinden de 355 bin euroyu hak eden Burak, 480 bin euro yani yaklaşık 2.9 milyon Türk Lirası kazanç sağladı.Burak Trabzonspor’dan yıllık 3.55 milyon euro garanti ücret alıyor.

BURAK, ÇİNLİLER’İN DE GÖZDESİ

Ara transferde Trabzon’dan ayrılması kesin olan Burak Yılmaz’ı isteyen kulüplerin sayısı çok. Başta Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir’in listesinde olduğu öne sürülen Burak’a Çin’in Guangzhou Evergrande takımı da talip. Evergrande’nin İtalyan menajeri Cannavaro 33 yaşındaki golcüyü en çok isteyenlerin başında geliyor. İtalyan ve Çin medyası Burak’la görüşmelerin sürdüğünü yazdı.