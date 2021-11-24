Star.com.tr 24 Kasım 2021 Çarşamba 10:27 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 10:34

Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Fransa'nın Lille takımı, Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta maçında Avusturya temsilcisi Salzburg'u konuk etti. Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan müsabakadan ev sahibi takım 1-0 galip ayrıldı. Lille'e 3 puanı getiren golü 31. dakikada Jonathan David attı.

BURAK YILMAZ VE ZEKİ ÇELİK İLK 11'DE

Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in ilk 11'de başladığı maçta, Yusuf Yazıcı 84. dakikada Timothy Weah'ın yerine oyuna dahil oldu. Zeki Çelik 90 dakikada sahada kalırken, Burak ise 70. dakikada yerin, Amadou Onana'ya bıraktı.

TEK GOLDE ZEKİ ÇELİK VE BURAK YILMAZ KATKISI

Lille'in attığı golde Zeki Çelik'in pasıyla topla buluşan Burak Yılmaz, kalabalık Salzburg defansının arasından ceza sahasına girdi ve yarattığı karambolde son olarak topa vuran Jonathan David topu filelere gönderdi.

"BURAK YILMAZ TÜNEL DELME MAKİNESİ GİBİ"

Bu arada Fransız basını da Burak Yılmaz'ın goldeki katkısından övgüyle bahsetti ve topla birlikte kalabalık Salzburg defasının arasına giren tecrübeli golcüyü tünel delme makinesine benzetti. Star.com.tr'nin derlediği habere göre; Burak için yapılan yorumda "Tünel delme makinesi zeminde büyük delikler açmak için kullanılan bir makinedir. Burak Yılmaz da rakip savunmada büyük delikler açmak için kullanılan bir makine gibiydi. 70. dakikada yerini Onana'ya bıraktı." ifadeleri kullanıldı.

"ZEKİ ÇELİK GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİ"

Fransız basını Lille'in sağ beki Zeki Çelik'in de görevini başarıyla yaptığı belirterek, "Türk sağ bek kulvarında sağlam durdu ve savunmada görevini yerine getirdi. Hücumda ise tüm hareketi önündeki Timothy Weah'a bıraktı." yorumunu yaptı.

LİLLE LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Lille, bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 8 puanla liderliğe yükseldi. İkinci sıradaki Salzburg ise 7 puanda bulunuyor. Üçüncü Sevilla'nın 6, dördüncü Wolfsburg'un 5 puanının bulunduğu grupta düğüm son hafta oynanacak maçlarda çözülecek. G Grubu'nun son haftasında 8 Aralık Çarşamba günü Salzburg - Sevilla ve Wolfsburg - Lille müsabakaları oynanacak.

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