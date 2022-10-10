Burak Yılmaz eski Fenerbahçeliyi yıktı! Krize girdiler

Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Fortuna Sittard, Eredivise'de Vitesse'yi 2-1 yendi. Burak Yılmaz'ın ekibinin aldığı galibiyet sonrası teknik direktörü eski Fenerbahçeli Phillip Cocu'nun geleceği tehlikeye girdi.

BURAK YILMAZ'LI FORTUNA SITTARD COCU'YU YIKTI

Fortuna Sittard, Hollanda Eredivisie'nin 9. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu eski Fenerbahçeli teknik direktör Phillip Cocu'nun yönettiği Vitesse'yi 2-1 mağlup etti. Burak Yılmaz, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.



BÜYÜK KRİZE GİRDİLER

Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Fortuna Sittard'a yenilen Vitesse, ligde 16. sıraya geriledi. Alınan bu yenilginin ardından bardak taştı ve eski Fenerbahçeli teknik direktör Phillip Cocu'nun geleceği tartışma konusu oldu.

BURAK YILMAZ'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Burak Yılmaz, bu sezon Fortuna Sittard formasıyla 9 resmi maçın 7'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 698 dakika süre alan 37 yaşındaki golcü, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.