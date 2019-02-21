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Burak Yılmaz Fenerbahçe'ye bileniyor

F.Bahçe maçı öncesi adeta inzivaya çekilen ve dışarı bile çıkmayan Burak Yılmaz, zorlayıcı ve sakatlık riski olan idmanlardan da uzak tutuluyor. Güneş de oyuncusunun durumuyla yakından ilgileniyor.

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VODAFONE Park’ta oynanan son maçta Bursaspor’a 2 gol birden atan Burak Yılmaz, Fenerbahçe derbisinde taraftarın bir kez daha gönlünü fethetmek istiyor. Bu karşılaşmada gol atmanın kendisi ve imajı açısından çok önemli olduğunu bilen Burak, derbi öncesi özel yaşamı dahil her şeye çok dikkat ediyor. Geceleri dışarıya bile çıkmayan Burak, kafa olarak bu önemli mücadeleye tam hazır olmak istiyor. Teknik Direktör Şenol Güneş de bu karşılaşma öncesi Kral golcüsünün üzerine titriyor. 
 
TEDBİRLER ALINDI 
 
Beşiktaş’a kadro dışı kaldığı dönemde gelen ve fiziksel eksikliği bulunan Burak’ı zorlayıcı idmanlardan uzak tutmaya özen gösteren Güneş, herhangi bir sakatlık yaşanmaması için her türlü tedbiri alıyor. Burak son idmanlardaki taktik çalışmalarda yer alacak.
 
Akşam

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