Burak Yılmaz: Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, açıklama yaptı.

"FENERBAHÇE'Yİ TEBRİK EDİYORUM"

Karşılaşma sonunda konuşan Burak Yılmaz, "Bizim oyunumuz sahanın her tarafında basmak. Risk almalı ve cesur olmalısınız. Biz bu oyun tarzından ödün vermedik. Yediğimiz ilk gol güvenimizi kırdı, Fenerbahçe de bizi cezalandırdı. Oyuncularıma teşekkür ederim, bugün buradaysak oyuncularımızın bugüne kadar bu efor isteyen oyunu sahaya yansıtmalarından dolayı buradayız. İlk mağlubiyet veya son mağlubiyet olarak bakmamak lazım. Buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ederim. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.