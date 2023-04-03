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Spor

Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'da veda etti

Hollanda Eredevise ekiplerinden Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz, 3-1 ile sonuçlanan Groningen galibiyetinin ardından bir veda mesajı yayınladı.

3 Nisan 2023 Pazartesi 09:14 - Güncelleme:
Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'da veda etti
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Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz, 3- 1'lik Groningen galibiyetinin ardından Instagram'dan çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Yılmaz yayınladığı mesajda, "Sevgili Fortuna Sittard ailesi ve harika taraftarları. Sizin için oynamak büyük bir onurdu. Her şey için teşekkür ederim. Daha iyi ve başarılı yıllar dilerim." ifadelerini kullandı.

YUHALANDI

Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'ın Groningen'i 3-1 yendiği maçta oyunun son bölümlerinde seyirciler tarafından yuhalandı ve bitiş düdüğünün hemen ardından soyunma odasının yolunu tuttu.

KULÜP ŞAŞKIN

Burak Yılmaz'ın paylaşımının ardından açıklamalarda bulunan Fortuna Sittard Kulübü Scout Müdürü Sjoerd Ars, "Biz de şaşırdık, bugünkü önemli zafer onu oldukça rahatlattı. Belki yanlış bir çeviri, ingilizcesi tam olarak akıcı değil. Ya da halkla olan etkileşiminden rahatsız. Arkasında tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Pazartesi günü oturup ne olduğunu tamamen öğreneceğiz" dedi.

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