Burak Yılmaz Fransa'da yine gündem! ''Beceriksizliğine rağmen...''

20 Ocak 2022 Perşembe 10:39 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 10:39

Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Fransa Ligue 1'in 20. hafta erteleme maçında Lorient'i konuk etti. Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan karşılaşmadan ev sahibi takım 3-1 galip ayrıldı.

Lille'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Isaac Lihadji, 20. dakikada Moritz Jenz (kendi kalesine) ve 31. dakikada Reinildo Mandava'dan geldi. Lorient'in tek sayısını ise 90+2'de Sambou Soumano kaydetti.

Lille, Ligue 1'de puanını 32'ye çıkartarak 8. sırada yer aldı. 17 puanda kalan Lorient ise 18. basamakta bulunuyor.

Burak Yılmaz ve Zeki Çelik maça ilk 11'de başladı. Zeki 90 dakika sahada kalırken, Burak ise 82. dakikada yerini Angel Gomes'e bıraktı.

BURAK YILMAZ'A DÜŞÜK NOT!

Fransız basınında Burak Yılmaz'ın performansına 10 üzerinden 4,5 gibi düşük bir not verilirken, tecrübeli golcü için "Oyunun gidişatında ilk yarım saatteki bazı teknik beceriksizliklerine rağmen sonrasında gol atmak için çok fazla eğilim gösterdi. Eline geçen birçok fırsatta takım arkadaşlarını unuttu." yorumu yapıldı.

"ZEKİ ÇELİK VAZİFESİNİ İYİ YAPTI

5,5 puan verilen Zeki Çelik için ise "Türk Milli sağ beke kanadında çok az iş düştü ama o vazifesini iyi yaptı. Hücumda, Lorient kalecisi Paul Nardi'nin ilk yarının sonunda çeldiği top önünden geçerken daha hazır olabilirdi." ifadeleri kullanıldı.