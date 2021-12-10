Burak Yılmaz Fransa'yı kasıp kavurdu! ''Dünyanın en iyisi''

Star.com.tr 10 Aralık 2021 Cuma 14:43 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 14:43

Milli futbolcu Burak Yılmaz Lille formasıyla başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Son oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Wolfsburg ağlarını sarsan yıldız golcü adını tarihe yazdırdı. Burak Yılmaz Lille'in Devler Ligi'nde gol atan en yaşlı oyuncusu oldu (36 yaş ve 146 gün).

BURAK YILMAZ TARİHE GEÇTİ MAÇTA REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRILDI

Lille'in Wolfsburg'a karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında Burak Yılmaz haricinde de rekorlar kırıldı. Lille'in yıldızlarından Jonathan David üç Şampiyonlar Ligi maçında üst üste gol atan ilk oyuncu oldu. Öte yandan Jose Fonte de, David Beckham'ın PSG'de forma giymesinin ardından bir Fransız kulübünde Şampiyonlar Ligi maçına çıkan en yaşlı isim oldu (37 yıl ve 343 gün).

BURAK YILMAZ'DAN BÜYÜK BAŞARI

Lille'de gösterdiği performansıyla büyük başarılara imza atan Burak Yılmaz geçtiğimiz sezon Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'le birlikte Fransa Ligue 1'i şampiyon tamamlamıştı. Yeni sezona başlarken PSG'yi yenerek Fransa Süper Kupası'nı kaldırın milli futbolcu Lille formasıyla çıktığı 54 maçta 23 gol, 9 asist yapmayı başardı.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Yıldız oyuncu burak Yılmaz'ın Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 36 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye döneceği konuşulurken futbolcu Adana Demirspor'da bırakmak istediği iddia edilmişti.