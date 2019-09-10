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Burak Yılmaz 'Gazişehir maçında oynamak istiyorum' dedi Avcı, 'Başakşehir'i bekle' cevabını verdi

Burak Yılmaz forma istedi, Abdullah Avcı riski göze almadı. Tecrübeli golcünün 'Gazişehir maçında oynamak istiyorum' talebine temkinli yaklaşan Avcı, 'Başakşehir'i bekle' dedi.

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Beşiktaş'ta bu sezon yokluğu en fazla hissedilen isim olan kaptan Burak Yılmaz, yoğun çalışmalarına devam ediyor. 8 Temmuz'da ayağından ameliyat olduktan sonra 1 aya yakın antrenmanlardan uzak kalan ve Avusturya kampında Udinese ile oynanan maçta da tekrar sakatlanan Burak futbolu özledi. Pazar günü takıma verilen izinde de boş durmayan ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek 2 saat antrenman yapan 34 yaşındaki golcü futbolcu, teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirdi.

SKORA GÖRE OYUNA ALABİLİR

Tecrübeli oyuncunun "Gazişehir maçında oynamak istiyorum. Takımın bana ihtiyacı olduğunu görüyorum. Kendimi iyi hissediyorum, ben hazırım" talebine Avcı'nın yanıtı ise temkinli oldu. Avcı, oyuncusuna verdiği cevapta, "Sakatlıktan yeni çıktın ve seni riske etmek istemiyorum. Asıl maratonumuz Başakşehir maçıyla birlikte başlayacak ve sen bize o zamandan itibaren lazımsın" dedi. Avcı'nın, Burak Yılmaz'ı en iyi ihtimalle Gazişehir maçının son bölümünde skora göre sahaya sürebileceği belirtildi.

MİLLİ FUTBOLCULAR MERCEK ALTINDA

Beşiktaş teknik heyeti, milli takıma giden futbolcuların maç ve antrenman programını yakından takip ediyor. Ljajic, Vida, Boyd, Dorukhan ve Güven'in analizleri rapor halinde teknik direktör Abdullah Avcı'ya verilirken, bu oyuncular döndükten sonra da raporlara göre idman programı hazırlanacak.

DİABY'YE TAKTİK DESTEK

Gazişehir maçı öncesi Beşiktaş'ta teknik heyet özellikle yeni transferler üzerinde durdu. Transferin son günü takıma katılan Diaby'nin de fiziksel durumunun iyi olduğu ancak taktik anlayış olarak takımın gerisinde olduğu öğrenildi. Malili ile özel ilgilenen teknik heyet, Burak dönene kadar Güven ve Diaby rotasyonuyla oynamayı planlıyor.

(Sabah)

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