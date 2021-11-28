Star.com.tr 28 Kasım 2021 Pazar 13:18 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 13:18

Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Fransa Ligue 1'in 15. haftasında Nantes'i konuk etti. Lille - Nantes maçı 1-1 berabere sona erdi.

PENALTI KAÇTI, KIRMIZI KART ÇIKTI

Lille'in golü 9. dakikada Burak Yılmaz'dan gelirken, Nantes 24. dakikada Ludovic Blas ile fileleri sarstı. Karşılaşmanın 80. dakikasında Lille, Jonathan David ile penaltı kaçırdı. Nantes'ta 79. dakikada kırmızı kart gören Fabi takımını 10 kişi bıraktı.

BURAK VE ZEKİ İLK 11'DE, YUSUF YEDEK

Burak Yılmaz ve Zeki Çelik karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Yusuf Yazıcı ise 75. dakikada Burak'ın yerine oyuna girerkern, Zeki 90 dakika sahada kaldı.

"BURAK YILMAZ'DAN BİR GOL, O KADAR"

Burak Yılmaz, Ligue 1'de yaklaşık 2,5 ay sonra gol atmasına rağmen Fransız basınında eleştirilerden kurtulamadı. Fransa'nın prestijli spor gazetesi L'Equipe "Burak Yılmaz'dan bir gol, o kadar" başlığını atarken, tecrübeli golcü hakkında şu eleştirileri sıraladı:

"BAŞARISIZ BİR PENALTI İDDİASINDAN SONRA BURAK'I SAHADA GÖREMEDİK"

"Zayıf formu endişe kaynağıydı ve antrenörü Jocelyn Gourvennec, herhangi bir 'huzursuzluk' fikrini yalanlamak için geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada onu savunmak zorunda kalmıştı. Burak Yılmaz, Jonathan Bamba'nın da katkısıyla attığı golle antrenörünün sözlerini bir an haklı çıkardı. Burak 10 Eylül'de 2-1 kaybettikleri Lorient maçından bu yana ligde gol atamıyordu. Dün ise onun başlıca hatası takımı gibi mesafe kat edememesiydi. 12. dakikada Andrei Girotto tarafından engellenen bir atak girişiminde başarısız bir penaltı iddiasında bulunmasının ardından onu sahada göremedik. Jonathan David penaltıyı kaçırdığında Burak Yılmaz'ın yerine oyuna Yusuf Yazıcı girmişti."

"ATTIĞI GOLÜN BURAK YILMAZ'I DİRİLTECEĞİNİ DÜŞÜNDÜK AMA..."

Le Petit Lillois sitesi ise Burak Yılmaz'ın Nantes maçındaki performansında 10 üzerinden 5 puan vererek, "İki ay boyunca süren gol atamama serisinin ardından attığı ilk golün onu dirilteceğini düşündük. Ancak oyun ilerledikçe yavaş yavaş ortadan kayboldu" yorumunu yaptı.

18 MAÇTA 4 GOL 4 ASİST

Burak Yılmaz bu sezon Lille, formasıyla 18 resmi maça çıktı. Tecrübeli futbolcu bu maçlarda 4 gol atarken, 4 kez de asist yaptı.