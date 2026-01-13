İSTANBUL 5°C / 2°C
  Burak Yılmaz hakemin üzerine yürüdü! Kupa maçında ortalık karıştı
Spor

Burak Yılmaz hakemin üzerine yürüdü! Kupa maçında ortalık karıştı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ile Kocaelispor arasında oynanan maçta, Burak Yılmaz hakem kararına sert tepki gösterdi. Hakem Burak Pakkan'a yönelik itirazları sonrası Yılmaz, kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.

13 Ocak 2026 Salı 18:32
Burak Yılmaz hakemin üzerine yürüdü! Kupa maçında ortalık karıştı
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Gaziantep FK, Kocaelispor'u konuk etti. Maçın 12. dakikasında VAR incelemesinin ardından Gaziantep FK'da Tayyip Talha Sanuç direkt kırmızı kart gördü. Burak Yılmaz, hakem Burak Pakkan'ın kararına çok sinirledi.

Burak Yılmaz'ın sözlü itirazlarının şiddeti arttı ve hakemin üzerine yürüdü. Yılmaz'ın yardımcıları araya girerek genç teknik direktörü sakinleştirmeye çalıştı. Hakem Burak Pakkan bir kırmızı kart da Burak Yılmaz'a gösterdi. Burak Yılmaz tribüne giderken bu kez 4. hakemin üzerine yürümeye çalıştı bu kez güvenlik görevlileri araya girdi.

(Fotoğraf: A Spor)

