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Burak Yılmaz: 'Her toplantımızda Mehmetçikleri andık'

Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında İzlanda ile 0-0 berabere kalarak turnuvaya katılmaya hak kazandı. Karşılaşmanın ardından Burak Yılmaz TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

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Burak Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:
 
Hayırlı olsun. Oralarda olmayı hak eden bir ülkeyiz. Çok güzel bir jeneraysyon. Oralarda olmayı hak ediyoruz. Çok güzel hocalarımız var. Her toplantımızda Mehmetçikleri andık. Bugün gol atamadık ama onlara armağan ediyoruz. Her zaman kalbimizde. Biz çok güzel bir ülkeyiz.

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