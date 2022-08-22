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Spor

Burak Yılmaz Hollanda'yı kasıp kavurdu! ''Dünyanın en iyisi...''

Burak Yılmaz bu yaz Fortuna Sittard'a imza atarak herkesi şaşırtmıştı. Eredivisie kariyerine golle başlayan ve 3 maçta 2 gol atan Burak Yılmaz, Hollanda basınında yaşına göre dünyanın en iyilerinden biri olarak gösterildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi22 Ağustos 2022 Pazartesi 20:09 - Güncelleme:
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Lille'den ayrılarak Fortuna Sittard'a transfer olan Burak Yılmaz, Eredivisie kariyerine golle başladı. Hollanda basınında ilk 3 maçında 2 gol atmayı başaran Burak Yılmaz için övgüler dizildi.

BURAK YILMAZ TRANSFERİYLE HERKESİ ŞAŞIRTMIŞTI

Bu yaz Lille ile sözleşmesi sona eren Burak Yılmaz, adı Süper Lig ekipleriyle de anılırken sürpriz bir şekilde Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayarak herkesi şaşırtmıştı.

HOLLANDA'DA HIZLI BAŞLADI

Burak Yılmaz, yeni takımı Fortuna Sittard ile şu ana kadar 3 maçın 1'inde ilk 11'de yer aldı ve yalnızca 158 dakika süre aldı. Deneyimli golcü bu kısa sürede 2 golle takımına katkıda bulunarak dikkat çekmeyi başardı.

BURAK YILMAZ'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Fortuna Sittard kariyerine gollerle başlayan Burak Yılmaz, Hollanda basınında geniş yer buldu. 37 yaşındaki tecrübeli golcü için övgü dolu sözlerde bulunulurken yaşına göre dünyanın en iyilerinden olduğu belirtildi ve "Fortuna, bu yaz Türk golcüyü Hollanda'ya getirerek dost ve düşmanı şaşırttı. Yılmaz, Ajax karşısında muhteşem bir serbest vuruşla klasını gösterdi. Bu Yılmaz'ın Hollanda'daki gol yağmurunun başlangıcı olmalı." ifadelerine yer verildi.

Star Gazetesi

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