Burak Yılmaz'ın dünyası başına yıkıldı! Her şey alt üst oldu

Fortuna Sittard'a transferiyle herkesi şaşırtan Burak Yılmaz, Hollanda'da kabusu yaşıyor. Burak Yılmaz, her ne kadar attığı gollerle gündeme gelse de bu goller takımına yetmedi ve Hollanda ekibi 5 maçta da yenildi.
Bu yaz transfer döneminde Ligue 1 ekiplerinden Lille'den ayrılan Burak Yılmaz, Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a 5 yıllık imza atarak herkesi şaşırtmıştı. Tecrübeli golcü bu sözleşmenin 2 yılını futbolcu, 3 yılını da antrenör olarak geçirecekti.
GOLLERİYLE BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Fortuna Sittard'da 5 lig maçının 3'ünde ilk 11'de başlayan ve toplam 338 dakika süre alan Burak Yılmaz, bu karşılaşmalarda 4 golle takımına katkıda bulunarak büyük beğeni toplamıştı.
Burak Yılmaz için yeni sezon her ne kadar gollü başlasa da takımı için durumlar hiç yolunda gitmiyor. Fortuna Sittard, Eredivisie'de çıktığı ilk 5 karşılaşmanın 5'inde de mağlup oldu ve 0 puanla ligin son sırasında yer aldı.
Star Gazetesi