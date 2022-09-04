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Spor

Burak Yılmaz'ın dünyası başına yıkıldı! Her şey alt üst oldu

Burak Yılmaz için Fortuna Sittard'da işler hiç yolunda gitmiyor. Her ne kadar attığı gollerle büyük beğeni toplasa da Burak Yılmaz'ın takımı 5 lig maçında da mağlubiyet yaşadı. İşte detaylar...

Star Gazetesi4 Eylül 2022 Pazar 19:05 - Güncelleme:
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Fortuna Sittard'a transferiyle herkesi şaşırtan Burak Yılmaz, Hollanda'da kabusu yaşıyor. Burak Yılmaz, her ne kadar attığı gollerle gündeme gelse de bu goller takımına yetmedi ve Hollanda ekibi 5 maçta da yenildi.

BURAK YILMAZ, TRANSFERİYLE HERKESİ ŞAŞIRTMIŞTI

Bu yaz transfer döneminde Ligue 1 ekiplerinden Lille'den ayrılan Burak Yılmaz, Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a 5 yıllık imza atarak herkesi şaşırtmıştı. Tecrübeli golcü bu sözleşmenin 2 yılını futbolcu, 3 yılını da antrenör olarak geçirecekti.

GOLLERİYLE BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Fortuna Sittard'da 5 lig maçının 3'ünde ilk 11'de başlayan ve toplam 338 dakika süre alan Burak Yılmaz, bu karşılaşmalarda 4 golle takımına katkıda bulunarak büyük beğeni toplamıştı.

BURAK YILMAZ, HÜSRANA UĞRADI

Burak Yılmaz için yeni sezon her ne kadar gollü başlasa da takımı için durumlar hiç yolunda gitmiyor. Fortuna Sittard, Eredivisie'de çıktığı ilk 5 karşılaşmanın 5'inde de mağlup oldu ve 0 puanla ligin son sırasında yer aldı.

Star Gazetesi

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