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Spor

Burak Yılmaz için açtı ağzını yumdu gözünü! ''Kriz çıkaracağı belliydi''

Milli oyuncularımız Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un forma giydiği Fortuna Sittard'ın eski teknik direktörü Sjors Ultee, Burak Yılmaz ile aralarındaki sorundan ve görevinden ayrılmasıyla alakalı önemli açıklamalarda bulundu.

Star Gazetesi5 Ekim 2022 Çarşamba 22:03 - Güncelleme:
Burak Yılmaz için açtı ağzını yumdu gözünü! ''Kriz çıkaracağı belliydi''
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Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille ile şampiyonluk yaşayan eski milli oyuncumuz Burak Yılmaz, yaz transfer döneminde Hollanda Eredevise 1 ekibi Fortuna Sittard'a transfer olmuştu. Yeni takımıyla 5 yıllık anlaşma imzalayan yıldız futbolcu, anlaşma gereği 2 yılı oyuncu, 3 yılı teknik direktör olmak üzere sözleşme imzalamıştı.

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Henüz ligin 3. haftasında mevcut teknik direktör Sjors Ultee ile yollarını ayıran Fortuna Sittard için Hollanda basınında birçok dedikodu çıkmıştı. Bu dedikodular Burak Yılmaz'ın kulüp içinde yönetimi ele geçirdiği ve hocadan dah güçlü bir konuma geldiği şeklindeydi. Fakat bu dedikoduları hem yıldız futbolcu hem de kulüp yetkilileri yalanlamıştı.

Bu dedikodular üzerine suskunluğunu bozan Sjors Ultee, önemli açıklamalarda bulundu;

"Onunla çalışmaktan hiç rahatsız olmadım. Onun buraya gelirken sorun çıkaracağı belliydi. Bu kulübe gelirken buraya damgasını vuracağı belliydi. Hiç kimse kulüpten büyük değildir. Burak, çok yardımsever biri fakat onun konumu ve kulüp yetkililerinin arkadaşı olması bir teknik direktör için zor şeyler" açıklamalarında bulundu.

Star Gazetesi

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